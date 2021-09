Capelli lunghi e ricci e due occhi azzurri come il mare. E’ la nuova Miss Universe Italy 2021 e rappresenterà l’Italia nella finale mondiale a Tel Aviv, in Israele.

Si chiama Caterina di Fuccia, ha 23 anni ed è campana di Marcianise (CE). Dopo aver conquistato la fascia di Miss Universe Lazio 2021 ha vinto la competizione nazionale e ora gareggerà per quella internazionale. Nel 2019 aveva conquistato il titolo “Miss delle Miss” alla finale Nazionale di Miss Italia e in quell’occasione il sindaco di Marcianise, Antonello Velardi aveva commentato così: “I miei complimenti a Caterina Di Fuccia, marcianisana, che ieri sera ha trionfato a Miss Italia arrivando tra i primi dieci e, soprattutto, vincendo la fascia “Miss delle Miss”. Una fascia assegnata da tutte le Miss Italia vincitrici delle edizioni precedenti, quindi un riconoscimento molto particolare. La certificazione, diciamo così, della sua bellezza. Abbiamo seguito la nostra Caterina in questi giorni e abbiamo fatto tutti il tifo per lei. I concittadini sono stati straordinari, votando per lei in modo massiccio e testimoniando la vicinanza di tutta Marcianise. Il risultato di Caterina è stato straordinario e di ciò siamo tutti molto orgogliosi. Ringrazio tutti quanti hanno votato e faccio i complimenti alla nostra miss. Adesso la aspettiamo a Marcianise, la festeggeremo al Comune come merita e come è doveroso da parte nostra. Siamo felicissimi“.

Miss Universe Italy e Miss Universe

Miss Universo Italia è un concorso di bellezza femminile che si tiene ogni anno in Italia per selezionare le rappresentanti di ogni nazione per il concorso mondiale di Miss Universo. Esso è stato istituito nel 2005 e non ha nulla a che vedere con Miss Italia, nonostante in precedenza la rappresentante italiana per Miss Universo veniva scelta da Miss Italia sino al 1999 e da La Miss per Miss Universo dal 2000 al 2004. Le concorrenti italiane ad aver raggiunto il miglior risultato sono state Daniela Bianchi e Roberta Capua, arrivate seconde rispettivamente nel 1960 e nel 1987. Viviana Vizzini, 27 anni di Caltanissetta è la Miss Universo Italia 2020, ultima rappresentante in carica prima di Caterina.