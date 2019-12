Crisi Napoli, Ancelotti ha deciso: squadra in ritiro per tutta la settimana

Carlo Ancelotti porta la squadra in ritiro. Ad annunciarlo è la SSC Napoli, che comunica:

“Come da programma la squadra riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio. Ancelotti ha stabilito che il gruppo, poi, rimarrà in ritiro a partire da mercoledì per preparare il match contro l’Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli”.

È questo dunque la prima mossa adottata dal mister per cercare di cambiar volto a una stagione che rischia di essere fallimentare. Ancelotti, dopo la sconfitta durissima in casa contro il Bologna, si è assunto le proprie responsabilità ma ha incolpato anche i calciatori, che a suo avviso non si impegnano in maniera adeguata.

Proprio un ritiro, quello da proseguire dopo il pareggio contro il Salisburgo, fu causa della rivolta dei giocatori contro la società. Chiusa quell’emergenza, rientrata grazie al passo compiuto dal presidente Aurelio De Laurentiis verso i calciatori, se n’è aperta un’altra legata esclusivamente ai risultati.