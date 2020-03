Le iniziative solidali, in questo periodo d’emergenza nazionale, fortunatamente non finiscono mai. Le ultime notizie arrivano dall’allenatore della SSC Napoli, Rino Gattuso, che ha deciso di andare in soccorso della sua terra: la Calabria.

Rino Gattuso, infatti, ha risposto all’appello del Comune di Corigliano e Rossano, proprio lì dov’è nato 42 anni fa nella frazione marina di Schiavonea e dove ancora vive parte della sua famiglia: mancavano dei fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza provvista di macchinari e attrezzature moderne, necessaria per un territorio abitato da più di ottantamila persone e necessario, soprattutto, in un momento di grande emergenza.

Gattuso ha deciso di acquistare l’ambulanza che serviva mentre un’altra sua donazione verrà destinata all’acquisto di tamponi: si tratta di un aiuto concreto e significativo che testimonia il legame con la Calabria che Gattuso ha sempre palesato con grande forza ed entusiasmo, anche attraverso la sua personale Fondazione “Forza Ragazzi” che parteciperà anch’essa alle donazioni.

Rino Gattuso, inoltre, con Fabio Cannavaro ha preso parte anche alla sottoscrizione di fondi con i campioni del mondo del 2006 a favore della Croce Rossa Italiana. Tanti gli aiuti che dall’inizio dell’emergenza fino ad ora sono arrivati dal mondo del calcio italiano: basti pensare anche soltanto ad una delle prime iniziative, quella appoggiata da Lorenzo Insigne.