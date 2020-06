De Luca a Salvini: “Somaro geneticamente puro”. Sul Napoli: “Lunga vita al catenaccio”

De Luca punzecchia Salvini. Il riferimento non è diretto ma è alquanto esplicito. Matteo Salvini ha contestato il Presidente della Regione Campania per gli assembramenti della notte post vittoria della Coppa Italia del Napoli. “Vedendo le immagini mi chiedo dove era il signor De Luca. Quello che era pronto a usare il bazooka contro i milanesi e gli italiani che osavano andare in giro per Napoli e la Campania”

Il governatore della Campania non ha fatto attendere la sua risposta e ha deciso di esprimere la sua opinione su Facebook, con un messaggio tanto velato quanto pungente. De Luca infatti promette di parlare di Salvini – definendolo “somaro geneticamente puro” – nella consueta diretta di domani. Inoltre fa i complimenti a Gattuso e e al Napoli per la vittoria e il “catenaccio” offerto durante la partita . Ecco le sue parole:

“Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro. Per il resto, parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al “catenaccio”, che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità“.