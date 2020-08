Ciro Immobile ed il Napoli, una storia d’amore mai sbocciata ma tanto desiderata. Lo stesso calciatore di Torre Annunziata ha dichiarato ieri che è stato più volte vicino all’approdo nel club partenopeo.

Un ragazzo di Torre Annunziata, che quest’anno è entrato nella storia del nostro campionato eguagliando il record di gol di Higuain (36 marcature), non è mai riuscito a vestire la maglia azzurra del Napoli nonostante le tante voci e nonostante la volontà dell’attaccante, che proprio nell’ultima giornata di Serie A ha segnato contro la squadra di Gattuso.

Ieri il bomber in forza alla Lazio è intervenuto in occasione del suo ritorno nella città natale. Ha tagliato la testa al toro ed ha lasciato intendere che non ci sarà nessun futuro nel Napoli. A confermare le sue parole è l’acquisto di Osimhen, il giovane attaccante che da poche settimane ha firmato per ADL.

Queste le parole di Ciro Immobile su un possibile accostamento al Napoli e non solo, riportate da Repubblica: “Sono cresciuto qui, ho tirato i primi calci al pallone a pochi passi da questo luogo. Ricordo da dove sono venuto e voglio essere un esempio per i tanti giovani di questa città. Se avete un sogno, potete realizzarlo.

Sono stato vicino al Napoli, ma sto bene alla Lazio. E ora punto agli Europei. Ma ora alla Lazio ho trovato un grande feeling con il mister, con i compagni, con i tifosi, con la città. Quando ci si trova così bene, è difficile poi pensare di prendere altre strade. Sono pronto a legarmi a vita a questo club.

Senza il lockdown avremmo potuto persino lottare per un traguardo ancora più importante della qualificazione in Champions, ma ormai siamo un gruppo consolidato e dobbiamo assumerci la responsabilità di puntare in alto. Ho interrotto il dominio di Messi e Ronaldo con la conquista della Scarpa d’Oro e se ci penso mi viene la pelle d’oca.”