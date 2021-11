Lozano sorprende tutti: “Mi piacerebbe giocare in un club più grande”

Hirving Lozano è stato uno dei maggiori investimenti del Napoli di Aurelio de Laurentiis – 38 milioni di euro nelle casse del Psv Eindhoven. Il classe ’95 è un purissimo talento del calcio internazionale, e nonostante un primo impatto difficile con il mondo Napoli e poi un’exploit sotto la guida di Gattuso, Lozano – anche a causa di diversi infortuni – è tornato ad essere un piccolissimo oggetto del mistero.

In questa stagione sono state diverse le panchine, molte volte è subentrato al suo rivale di ruolo Politano, e i gol sono ancora troppo pochi – solo 3 tra campionato ed Europa League. Lozano però ha le idee chiare e un futuro che vuole vivere da protagonista ma, non con la maglia del Napoli. In un’intervista a Tv Azteca Esports, in Messico, l’esterno azzurro ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti.

“Credo di far parte di in un club molto competitivo con compagni molto competitivi, ed in questo è cresciuto molto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più grande. Io mi considero un giocatore molto competitivo e con obiettivi chiari, la verità è che sento di essere a un buon livello e mi piacerebbe fare questo passo. Andiamo, però, passo dopo passo, ora devo migliorare il più possibile a livello personale e calcistico e spero che possa accadere questo“.

Dichiarazioni che certamente non faranno piacere al mondo Napoli, soprattutto in una stagione come questa dove, per il momento, la squadra di Spalletti sembra essere lanciata per obiettivi molto importanti.