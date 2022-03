Ci accompagna ogni pomeriggio su Canale 5 con la sua verve e il suo carisma. Barbara D’Urso, alla conduzione anche de ‘La Pupa e il Secchione’, non perde occasione per ricordare a tutti le sue origini partenopee. Grandissima tifosa azzurra, l’altro giorno è intervenuta in collegamento radiofonico con Kiss Kiss Napoli.

BARBARA D’URSO TIFOSA DEL NAPOLI SOGNA LO SCUDETTO

Ospite della trasmissione Radiogoal si è parlato del momento del Napoli in campionato, in piena lotta scudetto, e degli ultimi episodi di cronaca che hanno visto purtroppo venir fuori ancora una volta una mentalità razzista verso il Sud e il capoluogo partenopeo. Ignobile lo striscione esposto all’estero dello stadio dagli ultrà del Verona con le coordinate di Napoli e l’invito per russi a ucraini a bombardare la città. Su questo e sulla lotta per il primo posto la D’Urso ha detto:

“Se il Napoli vincesse lo scudetto sarebbe importante per tutta la città, lo è sempre stato. Il tifo di noi napoletani è il più bello, mai cattivo. Invece da altre parti sento che non va sempre bene. Contro di noi astio e cattiveria profonda. Ma fortunatamente noi siamo una tifoseria stupenda, abbiamo il Vesuvio dentro. Io credo che sarà il vento di Napoli a far vincere lo scudetto agli azzurri, non il vento d’Africa delle qualità di Koulibaly, Osimhen ed Anguissa. La città saprà spingere la squadra verso il primo posto“.

SUL LAVORO

La D’Urso, che è sempre molto restia a parlare della sua vita privata, si è lasciata andare a una frecciatina a chi prende troppo sul serio il mondo dello spettacolo:

“Adoro il mio lavoro, ma anche se fortunatamente ho trovato il successo sono riuscita a rimanere coi piedi per terra. La notorietà non ha cambiato la mia umanità, se invece sei un cretino anche se avrai successo resterai ugualmente stupido“.