Insigne, festa d’addio esclusiva: pochi invitati e cantanti famosi come ospiti

Mancano due giornate alla fine del campionato e poi le strade di Lorenzo Insigne e del Napoli si separeranno. Il capitano azzurro, che era in scadenza di contratto, ha infatti scelto di andare in Canada destinazione Toronto dove prenderà molti milioni e giocherà in un campionato meno competitivo della Serie A. Basti pensare che la sua prossima squadra è penultima nella Mls, ad un punto dall’ultimo posto.

FESTA D’ADDIO DI INSIGNE: PARTY ESCLUSIVO CON 200 INVITATI

Prima di volare via, Insigne saluterà mister Spalletti e la squadra con un evento esclusivo. La gara contro il Genoa, dove si spera che gli azzurri possano vincere ed essere sicuri del terzo posto, sarà l’ultima al Maradona per Insigne. Poi la prossima settimana ci sarà la festa d’addio. La data scelta è quella di mercoledì 18 maggio dove l’attaccante festeggerà in un locale alle porte di Napoli. Un party con soli 200 invitati, compreso il patron De Laurentiis, e che vedrà ospiti d’onore come i cantanti e tifosissimi Gigi D’Alessio e Clementino. A rivelarlo è il Corriere dello Sport che però non fornisce altri dettagli dell’evento.

DE LAURENTIIS SU INSIGNE

Nei giorni scorsi il patron si era espresso sull’addio di Insigne e aveva invitato i tifosi ad andare allo stadio mettendo anche dei prezzi popolari:

“Mai dire mai: se non si dovesse trovare bene in Canada, lascia la casetta in Canada e qua deve tornare, c’è poco da fare. Noi lo accoglieremo sempre a braccia aperte. Chi ama il Napoli, chi ama un giocatore che è stato fedele alla maglia azzurra per tutti questi anni, non può che venire allo stadio domenica“.