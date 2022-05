Spalletti sullo striscione: “La Panda? Non la riprendo senza i cd di Pino Daniele”

Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Genoa, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha commentato ironicamente lo striscione a lui dedicato che riprende la vicenda del furto della sua Panda.

Napoli, la risposta di Spalletti allo striscione: “La Panda la riprendo solo con i cd di Pino Daniele”

“Spalletti, la Panda te la restituiamo… Bast’ ca te ne vaje!” – questa la frase dello striscione posto davanti allo stadio Diego Armando Maradona e firmato ‘e mariuoli’. Si fa riferimento alla data del 16 ottobre 2021 quando ignoti rubarono la sua auto parcheggiata nei pressi dell’albergo dove alloggiava.

Di qui l’ironica risposta di Spalletti che, poco fa, ha dichiarato: “La Panda prima di tutto bisogna vedere in che stato me la ridanno, quanti km hanno fatto. Non la riprendo poi se non mi restituiscono i cd di Pino Daniele. Ho trovato in hotel dei ragazzi ad aspettarmi che mi assicuravano di non essere d’accordo, ho trovato un foglio con scritte cose belle nei miei confronti. Quel foglio ha la stessa valenza di quello striscione. Per la prossima stagione comprerò un camper così partecipo a tutte le feste rionali”.

Intanto, durante la notte, un simile striscione è spuntato nei pressi del centro tecnico del club azzurro, a Castel Volturno, contro Aurelio De Laurentiis. Qui si legge: “Al trionfo preferisce il portafogli gonfio. La nostra vessazione è avere un presidente cialtrone”.