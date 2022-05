Il terzo posto del Napoli matematicamente raggiunto porterà nelle casse del club di De Laurentiis circa 18 milioni di euro. Una cifra che contribuirà a migliorare i conti del bilancio e probabilmente spronare la proprietà a qualche sacrificio da farsi sul mercato se si avrà voglia di competere in Champions invece di accontentarsi di partecipare.

PIAZZAMENTO IN CAMPIONATO E DIRITTI TV

Il terzo posto acquisito ai danni della Juventus porterà nelle casse del club la cifra di circa 14,4 milioni di euro. Il quarto posto avrebbe abbassato il premio in denaro di 2 milioni. Chi vincerà il campionato incasserà 7 milioni in più al Napoli. Cifre che le società guadagnano dai diritti tv relativi alla messa in onda delle gare di Serie A.

ENTRATA IN CHAMPIONS

4 milioni di euro per l’accesso ai gironi della massima competizione europea. Sommati agli oltre 14 milioni distribuiti dai diritti tv per le partite della Serie A, il Napoli potrà incassare intorno ai 20 milioni di euro. La quota di partecipazione Champions viene determinata dalla spartizione della metà del market pool, cioè la torta in denaro da distribuirsi in fette a tutti i partecipanti della competizioniein base a degli specifici parametri.