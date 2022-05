Grande festa ieri sera a Somma vesuviana per Lorenzo Insigne che, terminata la stagione con il Napoli, volerà in Canada per la nuova avventura con il Toronto. Una serata che ha visto la partecipazione di tanti personaggi celebri: da compagni ed ex compagni come Paolo Cannavaro e Reina, a personaggi dello spettacolo come Clementino e Rocco Hunt. Tra i presenti anche Peppe Iodice, che è salito sul palco per fare un suo show in cui ha preso in giro il quasi ex capitano degli azzurri.

“Io vedo te, con la tua famiglia in Canada e non so come uscite da questa tarantella. Tu secondo me sei proprio quello meno adatto, tu dovevi fare una cosa più… frattaiola! Ragazzi ci dobbiamo dire la verità. Genny già la vedo più internazionale, ma questo il massimo è andato a Pescara. Ma come lo metti a Toronto? Non è Toronto del Greco… la stai imparando la lingua? Già il passaggio all’italiano è stato difficile”.

Insigne al Toronto: le cifre del contratto

Le cifre sono da capogiro: 11 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus complessivi di 4 milioni e mezzo, legati alle prestazioni ed in particolare ad assist e gol. Una cifra record per la MLS: nessun calciatore attualmente guadagna così tanto a causa del salary cap. Molto probabilmente dovranno intervenire degli sponsor per coprire lo stipendio di Lorenzo Insigne, la cui immagine è considerata così forte da giustificare fruttuoso l’investimento.