In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, l’ex difensore del Napoli Manolas ha parlato del suo passato in maglia azzurra non lesinando una frecciatina al presidente Aurelio De Laurentiis. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: MANOLAS SULLA CESSIONE

“Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire”.

“L’ho voluto fortemente. Perché volevo sentirmi amato dai tifosi e dalla società, e sapevo che in Grecia avrei trovato tutto questo”.

LA PANCHINA A NAPOLI

“A Napoli quest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché. Ho fatto un errore con la Juve, è vero. Ma non pensavo di meritare l’esclusione”.

MANOLAS E SPALLETTI

“Luciano come allenatore non si discute, è tra i migliori che abbia conosciuto. Il rapporto non è stato il migliore in assoluto: con gli altri allenatori che ho avuto il rapporto è stato sempre ottimo”.

A ROMA CON SPALLETTI

“Con Spalletti ci siamo comunque lasciati bene, ci siamo salutati con affetto e gli ho fatto il mio in bocca al lupo”.