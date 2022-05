Napoli, l’Ag. di Mario Rui: “Resta al Napoli, mi fa ridere chi…”

L’arrivo imminente di Olivera in maglia azzurra riempie la casella sulla fascia sinistra, lasciata libera dalla partenza di Ghoulam. Il Napoli a breve ufficializzerà l’acquisto dell’uruguaiano. Intanto voci di mercato raccontano di una possibile cessione dell’altro terzino in rosa, Mario Rui. Ma a smentire la partenza del portoghese ci ha pensato quest’oggi il suo agente Mario Giuffredi intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Ecco uno stralcio interessante delle sue dichiarazioni.

TITOLARE

“Chi scrive che Mario Rui rischia il posto mi fa ridere, perché estremizza tutto. È arrivato un terzino e ora subito si dà per scontato che gli tolga il posto. Io vi ricordo che Mario Rui è il titolare e gioca a Napoli da cinque anni, ha fatto una stagione strepitosa. Con estremo rispetto per Olivera, sottolineo che è arrivato dal Getafe, non dal Real Madrid”.

MERCATO

“Ieri leggevo un articolo dove si facevano gli stessi ragionamenti. Poi il Napoli non vince lo Scudetto e la piazza si chiede come mai. Ci sono alcune voci e penne che sono distruttive, non costruttive. È giusto che ci sia concorrenza, un giocatore non può fare 50 partite, altrimenti le prestazioni calano, ma non bisogna esasperare il concetto: ricordate che chi arriva a Napoli, deve prima dimostrare il suo valore. . Tra l’altro, Mario Rui resterà al Napoli”.

