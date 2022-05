La mappa del tifo in Italia: il Sud ama la Juve. In Campania si tifa Napoli!

La mappa del tifo in Italia rileva qual è la squadra più amata in Italia. A rivelarlo è una recentissima indagine della Figc che per ogni regione dello Stivale individua il club più tifato. Come è possibile intuire è la Juventus a detenere ancora il primato assoluto nonostante gli insuccessi delle ultime stagioni.

LA MAPPA DEL TIFO IN ITALIA

Il club torinese unisce il popolo dei tifosi italiani. La formazione bianconera è la più tifata in ben nove regioni d’Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

IL SUD TIFA JUVENTUS

Nonostante la distanza geografica, il Sud tifa per i bianconeri con qualche distinguo. I bianconeri risultano i più amati in Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Motivi di ordine storico, economico e sociale incidono fortemente sulla scelta della squadra del cuore.

CHI NON TIFA JUVENTUS

Sono dieci le regioni italiane dove la Juventus non è la squadra più tifata. Dietro i bianconeri c’è il Milan, seguito per la maggiore in tre regioni: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Poi l’Inter in Lombardia ed Emilia Romagna.

IL NAPOLI

In Campania si tifa Napoli nonostante la presenza di molti club con relativi tifosi delle squadre del Nord. La forte rappresentatività del territorio con la squadra del cuore si avverte anche in altri territori della penisola. In Toscana la squadra più amata è la Fiorentina, in Sardegna il Cagliari e nel Lazio la Roma.