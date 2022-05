Tango D10S, l’aereo dedicato a Maradona che farà tappa a Napoli: all’interno una mostra di cimeli

Un omaggio a Diego Armando Maradona, è “Tango D10S” un aereo decorato col ritratto del Pibe de Oro. Si tratta di una sorta di mostra itinerante di suoi cimeli.

Tango D10S, l’aereo che omaggia Maradona

Tango D10S è un velivolo da dieci posti ed è stato inaugurato ieri a Buenos Aires all’aeroporto Moròn alla presenza delle figlie di Maradona e di Claudia Villafane, Dalma e Giannina. Diego ritratto in mezzo ai tifosi e che bacia la Coppa del Mondo vinta con l’Argentina nel 1986.

“L’idea è che il Tango D10S viaggi attraverso l’Argentina per poi volare verso diverse destinazioni nel mondo, tra cui Roma (per la partita tributo a Maradona organizzata da Papa Francesco), Napoli e diverse parti del mondo da confermare oltre al Qatar“, scrive il quotidiano argentino La Nacion.

L’aereo è “decorato con i colori della bandiera argentina, blu e bianco, e porta sui suoi lati l’immagine di Diego che bacia la Coppa del Mondo e un’altra allude all’iconica ‘mano di Dio’ del gol all’Inghilterra, entrambi dipinti dal muralista argentino Maximiliano Bagnasco“, si legge sul quotidiano Clarin.

“Il suo interno è interamente decorato con oggetti maradoniani. Inoltre, è dotato di un sistema che consente di interagire con la voce e l’immagine di Pelusa, scomparso il 25 novembre 2020“, prosegue.

“Tuttavia, – si legge – il piano è quello di portarlo in Messico, Napoli, Dubai e in tutti i luoghi che sono stati emblematici nella vita di Maradona. Volerà poi in Qatar per la Coppa del Mondo e alla fine sarà messo all’asta per sostenere le ONG, ha detto la società“.

Dalma e Giannina emozionate

Giannina non ha nascosto la sua felicità: “Abbiamo molta emozione, siamo molto felici di assistere a questo momento“.

Sua sorella, Dalma, ha detto: “Gli sarebbe piaciuto, siamo qui a rappresentarlo. Questo non è un aereo qualsiasi per noi o per i fan. Non possiamo credere a questa follia, all’amore che hanno per lui che trascende tutto, è bello“.