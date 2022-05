Gianni Improta contro ADL: “O fa vincere qualcosa, oppure se ne vada. Cosa è andato…”

Non le manda a dire l’ex calciatore del Napoli, Gianni Improta. Il “baronetto” nel corso della trasmissione “Tifo Azzurro” in onda su Tele A si scaglia apertamente contro il presidente Aurelio De Laurentiis. I temi riguardano il rinnovo di Mertens e la mancanza di titoli nell’albo d’oro sotto la sua gestione. Ecco cosa ha detto:

GIANNI IMPROTA SU MERTENS

«Se Mertens non ha ancora firmato che è andato a fare il presidente a casa sua? Queste sono cose proprio dell’altro mondo. Il belga ha dimostrato il suo valore, l’attaccamento alla città e ha dimostrato che quando viene impiegato non so cosa ancora debba dimostrare. Se fossi in Mertens, ora come ora, non rimarrei più a Napoli».

SU DE LAURENTIIS

«De Laurentiis deve mettersi una cosa in testa: o continua a fare il presidente per far vincere qualcosa alla piazza oppure se ne vada tranquillamente e ceda la società. Inoltre il popolo napoletano quando non ha vinto, non ha creato problemi ma vuole essere rispettato e considerato».

Nel frattempo il mercato del Napoli si è già aperto con l’addio di Ghoulam, l’arrivo di Olivera e le riconferme di Anguissa e Juan Jesus. Nelle ultime ore si fa un gran parlare di un possibile ingaggio dello juventino Bernardeschi che si è liberato a parametro zero.