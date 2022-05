Ferlaino: “Quelli del Nord non attaccano il Sud ma solo Napoli. Rispondete con…”

Corrado Ferlaino, ex storico presidente del Napoli è intervenuto ai microfoni di TV Luna su vari temi che riguardano l’attuale situazione della formazione partenopea. Non solo. L’ex patron oltre a scoppiare in lacrime ricordando la vittoria della Coppa Uefa, si esprima sul delicato tema dei cori razzisti inneggianti l’eruzione del Vesuvio. Di recente di tale gesto discriminatorio si sono resi protagonisti i tifosi della Roma durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League.

«Voglio dire una cosa che mi sta a cuore. Ogni volta che il Napoli va al Nord, ai miei tempi come oggi, viene offeso. Ci sono cori di discriminazione territoriale. Ci dicono delle sciocchezze come che il Vesuvio deve eruttare. Quando non sento queste cose quasi mi offendo, perché sono segnali di inferiorità che il Nord manifesta. Fateci caso: quelli del Nord non attaccano il Sud, ma solo Napoli. Quando squadre del Sud come Palermo, Bari o Salernitana vanno su non vengono certo offese come noi».

L’APPELLO AI TIFOSI DEL NAPOLI

«Faccio un appello a tutti i cari tifosi del Napoli: non cadete in provocazioni. Quando i settentrionali vi offendono, limitatevi a rispondere con un sorriso. Sono solo degli stupidi, non meritano considerazione»