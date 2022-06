Dopo l’addio al Napoli e il conseguente anno di stop, Gennaro Gattuso torna ad allenare e siede sulla panchina del Valencia. L’ex tecnico azzurro però non è stato accolto bene dai tifosi che lo hanno accusato per alcune sue vecchie dichiarazioni considerate ‘sessiste’ e ‘razziste’.

GATTUSO A VALENCIA SI DIFENDE DALLE ACCUSE E TIRA IN BALLO KOULIBALY

Accuse che Gattuso stronca subito sul nascere in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Non uso i social, ma sono stato massacrato. Ma sono pronto a rispondere punto su punto. Per quanto riguarda le donne: quindici anni fa, quando non c’era il politically correct, parlai di Barbara Berlusconi che rimpiazzava Galliani e dissi che mi sembrava difficile che una ragazza di 28 anni potesse fare meglio di un dirigente con 25 anni di esperienza. Per il razzismo, allenavo il Sion, mi chiesero e dissi che erano quattro imbecilli e secondo me non bisognava dargli peso. Io vengo dal Sud, ho preso insulti di tutti i tipi, ho allenato Koulibaly, Boateng, Bakayoko, ho tre persone di colore nel mio staff. Non sono in alcun modo razzista, trovo persino surreale dovermi giustificare“.

A sottolineare il bel rapporto tra l’ex allenatore azzurro e Koulibaly c’è anche un post del difensore del Napoli:

“Grazie per tutto Mister Gattuso, avrò sempre stima e riconoscenza per te e per il tuo staff: professionisti e persone che porterò nel cuore“.

LE PAROLE SUL NAPOLI

“Il Valencia CF è nella stessa categoria di Napoli e Milan. Il club non sta attraversando dei bei tempi, ma ha una storia incredibile. Dobbiamo lavorare sodo e lavorare tutti insieme per ottenere risultati eccellenti. Vale la pena fare sacrifici“.