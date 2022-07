Chi è Leo Ostigard, il sostituto di Koulibaly: “Sono a Napoli per vincere”

Leo Ostigard è il difensore centrale che sostituirà Kalidou Koulibaly. La SSC Napoli ha presentato il giocatore durante il ritiro di Dimaro in una conferenza stampa con il Direttore sportivo Giuntoli.

La carriera di Leo Ostigard

Ostigard è nato il 28 novembre 1999 ad Åndalsnes, un paese di poco più di duemila abitanti situato sulla costa della Norvegia. Ha cominciato la sua carriera nel Molde, squadra ai vertici del campionato norvegese. Nel 2018 è stato acquistato dal Brighton – squadra della Premier League inglese – per poi farsi le ossa in prestito in alcune squadre della sua nazione come Viking e St. Pauli, per poi trasferirsi in Inghilterra prima al Coventry City e poi allo Stoke City, giocando in entrambi i casi in seconda divisione. A gennaio del 2022 è stato acquistato dal Genoa in prestito: con i rossoblù ha giocato 14 partite in Serie A e una in Coppa Italia, durante la quale ha segnato un gol nella sconfitta per 3 a 1 contro il Milan. Il Napoli lo ha acquistato dal Brighton per 5 milioni di euro, cifra corrispondente al suo valore di mercato secondo il portale Transfermarkt.

Le caratteristiche

Le caratteristiche di Leo Ostigard sono quelle di un difensore centrale piuttosto tipico: con i suoi 184 centimetri per 82 chilogrammi di peso presenta un fisico imponente che lo rende abile nella marcatura e nel gioco aereo, a cui sa accompagnare l’abilità nell’impostare il gioco a partire dalla difesa. Altro pregio è la personalità, mentre il difetto è la velocità.

“Sono molto contento di essere a Napoli, in una squadra forte e in un Club prestigioso. È un grande sogno per me giocare qui” – ha dichiarato il difensore in conferenza stampa – “Quando sono venuto a Napoli da avversario sono rimasto molto impressionato dallo stadio, dai tifosi e dalla città. Adesso sono molto felice di poter giocare in azzurro”

“Posso giocare sia a sinistra che a destra, sarà il mister a decidere. “Il mio idolo è Fabio Cannavaro. L’obiettivo è quello di vincere perché il Napoli è un top Club e l’ambizione è sempre alta”.