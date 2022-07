Da calciatore del Napoli a commentatore tecnico. Nuova avventura per il Pocho Lavezzi che sarà il nuovo volto di Amazon Prime. L’argentino, che in questi anni è rimasto molto legato alla maglia azzurra ed è venuto in città a maggio per salutare vecchi amici, si unirà alla squadra di giornalisti ed esperti del canale streaming di Amazon, Prime Video.

LAVEZZI COMMENTERA’ IL NAPOLI SU AMAZON PRIME VIDEO

Ad annunciarlo è stato Marco Foroni, head of Sport, Prime Video Italia, durante il Prime Video Presents 2022 che si è svolto oggi a Roma che ha detto:

“L’ex attaccante Ezequiel Iván Lavezzi, il secondo più amato dai tifosi del Napoli dopo Maradona e finalista della Coppa del Mondo 2014 commenterà le partite del Napoli di Uefa Champions League in esclusiva in Italia su Amazon Prime Video“.

Per il secondo anno Prime Video trasmetterà in esclusiva le migliori 16 partite del mercoledì sera. Il primo appuntamento con il Live Sports di Prime Video è per mercoledì 10 agosto a Helsinki con la finale di Supercoppa UEFA tra Real Madrid e Eintracht Frankfurt.

GLI ALTRI COMMENTATORI

Tra le novità della rosa dei commentatori anche il due volte vincitore della Champions League e campione della Coppa del Mondo 2006 Alessandro Nesta e l’ex compagno di squadra Massimo Oddo, anche lui vincitore di una Champions League e campione del mondo. Confermata la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani; i telecronisti Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini; e i commentatori Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Patrice Evra e Gianpaolo Calvarese.