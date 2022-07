Non ha avuto dubbi e appena arrivato a Napoli ha scelto la maglia numero 17, quella che da dopo l’addio di Hamsik, nessuno aveva osato prendere. Coraggio, grinta e anche doti anti-scaramantiche contraddistinguono il nuovo acquisto azzurro Mathias Olivera. Il difensore uruguaiano è stato presentato oggi in conferenza stampa nel ritiro di Castel di Sangro.

OLIVERA SI PRESENTA: “MAGLIA 17? ONORERO’ LA MAGLIA DI HAMSIK E SO COSA VUOL DIRE PER I NAPOLETANI”

Non è mancata una domanda pesante, proprio quella sulla scelta di indossare la maglia numero 17 di un uomo che ha fatto la storia del club, Marek Hamsik. Oliveira ha risposto in modo sicuro:

“E’ un onore essere al Napoli, provo grande emozione ad indossare questa maglia. So che è stata la maglia di Hamsik, cercherò di onorarla e sono consapevole dell’importanza di questo numero per i napoletani. Sono pronto a dare tutto per la mia squadra, sono in un Club importante di livello internazionale e io ho tanta ambizione. Voglio fare bene e rendere felici i compagni e i tifosi“.

Il numero 17 infatti secondo alcune credenze popolari non porta bene ma invece ha portato benissimo ad Hamsik rimasto nei cuori dei napoletani. Fino ad ora però nessuno è riuscito a vedere Oliveira con la maglia azzurra a causa di un infortunio al ginocchio in Nazionale ma il difensore è pronto a conquistare tutti.

“Indossare questa maglia è entusiasmante, sono qui da poco e già mi sento carico e parte di questo gruppo. Ho voglia di vincere come tutto l’ambiente azzurro. Sono un calciatore che sa adattarsi e la mia caratteristica è la generosità. Darò tutto in campo“.

Oliveira in Nazionale indossa la 16 mentre nel suo ex club aveva la 17.

IL RETROSCENA

Sono molti gli ex calciatori azzurri e i compagni di Nazionale che hanno suggerito Napoli a Oliveira:

“Ho ricevuto ottime referenze sul club, me ne hanno parlato bene del club i miei connazionali Gargano, Bogliacino e Cavani. Anche Edy mi ha detto che questa è la scelta giusta per me”.