È in vendita la nuova maglia del Napoli in edizione speciale per Halloween. La divisa, rigorosamente azzurra, ha in risalto alcuni pipistrelli neri che la caratterizzano (lo scorso anno si erano scelte delle ragnatele). Come le precedenti maglie proposte in edizione speciale (basti pensare a quella col volto di Maradona) anche per questa il prezzo è fissato a 125 euro.

Come si può leggere nel comunicato della società azzurra:

“In collaborazione con EA7 la SSC Napoli presenta la prima maglia “Special Edition” del 22/23 dedicata alla notte più paurosa dell’anno. Da oggi, 30 settembre, le t-shirt sono in vendita su tre canali ufficiali: Official Web Store SSC Napoli, Brand Store Amazon e Official Store SSC Napoli“.

Our special edition Halloween jersey is here! 🦇 👻 ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE! 🎃

👇

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZRi5t

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuhxam

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/8t3FvYyuJ9 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1gm4aNdYt8 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 30, 2022

Il prezzo, data la crisi economica e i continui aumenti delle bollette, sembra un po’ eccessivo per una maglietta di calcio. Le casacche del Napoli tra l’altro sono tra le più care della Serie A e anche dei maggiori club europei, segno che a volte si sfrutta la passione dei tifosi. Tifosi che però non fanno mai mancare il loro sostegno e rispondono sempre presente a tali iniziative. Basti pensare che le maglie di Maradona, in tiratura limitata, finirono in poco tempo.

Caro prezzi anche allo stadio Maradona

Anche in occasione della vendita dei biglietti per la gara di campionato tra Napoli e Torino erano nati malcontenti tra i tifosi a causa del costo eccessivo dei tagliandi per la curva (ben 35 euro). E in occasione della gara di casa di domani delle 15 contro i granata sarà indossata per la prima volta la speciale maglia di Halloween.