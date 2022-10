Higuain si ritira tra le lacrime ricorda Napoli: “Momenti indimenticabili, grazie per come…”

Gonzalo Higuain all’età di 35 anni dice addio all’Inter Miami e al calcio giocato. Lo annuncia commosso in una conferenza stampa dove ripercorre la sua carriera da professionista. Non manca un passaggio emozionante del periodo napoletano alla corte di Sarri e Benitez dove ha riscritto la storia della Serie A con il record di gol in una sola stagione superando con 36 reti Nordahl che nel 1950 si era fermato a 35.

Higuain si ritira. L’annuncio in conferenza stampa

«Dopo 17 anni termina la mia carriera da calciatore professionista. ringrazio chi ha sempre creduto in me. È arrivato il momento di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto e mi sento un privilegiato per averla vissuta, con i suoi momenti belli e quelli meno belli. Dopo 17 anni e mezzo da professionista, sento che il calcio mi ha dato moltissimo, di tutto e di più. Da tempo sto elaborando, analizzando e mi sto preparando per questa decisione. L’ho comunicata alla società 3-4 mesi fa».

Il ricordo di Napoli

Nel ricordare i suoi momenti migliori non poteva mancare un accenno alla sua esperienza a Napoli: «E’ giunto il momento di andare al Napoli, in Italia, una squadra a cui sarò sempre grato per tutto ciò che abbiamo vissuto insieme e per il modo in cui mi hanno trattato. Il terzo anno è stato uno dei migliori della mia carriera grazie al mister e ai miei compagni di squadra. Molto bello anche essere andato in quel club. Momenti indimenticabili».