È stata una notte da incubo per l’Ajax che perdendo 6 a 1 contro il Napoli ha subito una delle sconfitte più pesanti della sua storia. Era dal novembre 1964 (9-4 contro il Feyenoord in Eredivisie) che gli olandesi non subivano una tale debacle in una competizione europea. A uscirne vittoriosi sono gli azzurri che consolidano il primato nel Girone di Champions League giocando bene e facendo divertire tifosi e appassionati di calcio.

Dominio Napoli sull’Ajax: i giocatori olandesi rifiutano lo scambio delle maglie

Il Napoli anche se passa subito in svantaggio, reagisce segnando ben 6 reti e sfiorando altri gol. È la prima squadra italiana in Champions a segnare nelle prime tre partite del girone più di 10 gol, una media spaventosa di 4,33 reti a gara. Un dominio assoluto che i sostenitori dell’Ajax hanno fatto fatica a sopportare con diversi tifosi che hanno lasciato anzitempo lo stadio e hanno fischiato pesantemente i giocatori. Uno dei più bersagliati è stato il capitano Dusan Tadic che ha reagito sul campo venendo espulso (salterà quindi la gara di ritorno di mercoledì prossimo allo stadio Diego Armando Maradona). Ma la frustrazione degli undici di Schreuder non si è placata a fine gara. Al termine del match infatti un membro dello staff del Napoli ha portato 4 maglie dei giocatori chiedendo lo scambio con quelle dell’Ajax. Una scena che è stata ripresa e diffusa da Calcionapoli24:

“Le scambiamo con quelle che capitano, quattro a caso vanno bene. Se c’è quella di Blind va bene“.

Un gesto consueto che si compie anche per sportività nei confronti della squadra avversaria. Con grande sorpresa però lo scambio è stato rifiutato dai giocatori olandesi.

“Ah, nessuno vuole cambiare?”, “No, no”, “Va bene“.

Non sappiamo se poi qualcuno, accortosi del mancato fair play, ci abbia ripensato.

Elogi da tutto il mondo

I giornali esteri hanno esaltato l’impresa azzurra quasi di più di quelli italiani (forse troppo concentrati sulla vittoria dell’Inter sul Barcellona). Un vero peccato perché all’Amsterdam Arena si è scritta una pagina di storia non solo del Napoli ma del calcio italiano.