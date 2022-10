Alex Meret continuerà a giocare in maglia azzurra: ieri è stato ufficializzato il rinnovo del portiere classe 1997 fino al 2024. Dopo anni di alternanza con Ospina, finalmente l’estremo difensore del Napoli sta mostrando tutto il suo valore giocando con continuità.

Napoli, rinnovo del contratto per Meret

Prestazioni che sono piaciute al mister Spalletti e alla dirigenza azzurra e che hanno portato al rinnovo del contratto. Come spiegato in un comunicato sul sito ufficiale del Napoli:

“La SSC Napoli ha prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2024 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2025“.

E pensare che in estate Meret era dato per partente ed era quasi fatta per l’arrivo di Keylor Navas, portiere del Paris Saint Germain al Calcio Napoli. Ora invece l’ex Spal sta conquistando il cuore dei tifosi ed è costantemente convocato in Nazionale dal ct Mancini.

Il post della compagna di Meret

Sui social però non è passato inosservato lo sfogo di Debora Romano, compagna di Meret e madre del piccolo Daniel, avuto pochi giorni fa:

“Molte persone hanno avuto il coraggio di descriverti non conoscendoti, hanno avuto il coraggio di augurare le peggiori cose a te, a me, a nostro figlio e ora chiedono scusa! In questo periodo, dove sembra che i social siano la principale rete per esprimere la propria opinione, mi chiedo se davvero le persone sono queste, mi chiedo se può essere che la maleducazione e la cattiveria siano così presenti! Hai avuto, però, anche l’appoggio di persone che non ti hanno mai messo in discussione e che ci sono sempre state dal primo giorno! Te sei sempre stato in silenzio, continuando a lavorare e dimostrando maturità ed educazione, doti che non ti sono mai mancate! Hai avuto una forza mentale incredibile e non hai mai smesso di credere in te stesso! Ti sei guadagnato questo rinnovo dopo un periodo difficile e ora che hai l’occasione di dimostrare il tuo valore, lo stai facendo benissimo, quindi continua così! Siamo super orgogliosi di te ..e lo sai, per noi, sei il migliore“.