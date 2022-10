Tutto pronto per Napoli Ajax, in programma mercoledì 12 ottobre 2022, che vede la gara di ritorno dei partenopei in Champions League. Dopo il successo dell’andata, per 6 a 1, agli azzurri basterà un pari contro gli olandesi per passare il turno nel Girone A.

Dove e come vedere Napoli-Ajax: diretta esclusiva streaming

Il Calcio Napoli inoltre potrà sfruttare il fattore casa dato che si giocherà alle 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona. La partita sarà visibile quindi andando all’impianto di Fuorigrotta. I biglietti sono quasi tutti esauriti e si preannuncia un Maradona che sarà una bolgia. La musichetta della Champions League e l’urlo dei tifosi darà la carica agli uomini di Spalletti che vogliono passare il turno con due giornate d’anticipo.

Per quanto riguarda dove vedere la partita Napoli Ajax in tv o streaming quest’anno i diritti Champions sono stati venduti a Mediaset, Sky e Amazon Prime. Sarà possibile vedere la gara solo su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e da app Skygo), Infinity + e Now. Napoli-Ajax non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 che invece manderà in onda il big match tra Milan e Chelsea valido per il Gruppo E con inizio alle ore 21.00 di martedì 11 ottobre. Su Sky invece andrà l’altra sfida delle italiane in Champions di martedì, Maccabi Haifa-Juventus (Gruppo H) alle ore 18.45. BARCELLONA – INTER di mercoledì alle ore 21:00 andrà in esclusiva su Amazon Prime video che ha comprato i diritti di una delle partite delle italiane in Champions.

Assente Rhamani

Sicuro assente del match sarà il difensore Rrahmani uscito per infortunio durante la gara di campionato contro la Cremonese. Come comunicato dal Napoli, oggi sono arrivati gli esiti degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra.