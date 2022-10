Napoli – Rangers Glasgow: come vederla questa sera in diretta in TV e streaming

Napoli – Rangers Glasgow in diretta TV questa sera a partire dalle ore 21. Oggi si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona la partita tra Napoli e Rangers Glasgow per la quinta giornata del gruppo A di Champions League 2022/2023. Chi non ha avuto la possibilità di acquistare i biglietti per assistere dagli spalti potrà vedere il match in diretta in Televisione ed in streaming.

Napoli – Rangers Glasgow: come vederla in diretta in TV e streaming

La partita Napoli – Rangers Glasgow verrà trasmessa in diretta da Sky Sport. Gli abbonanti si dovranno sintonizzare su Sky Sport Uno al canale 201, oppure su Sky Sport 4K al canale 213 per guardarla in altissima definizione, o ancora sul canale 252 di Sky Sport. Disponibile anche la visione in streaming su smartphone, tablet, smart tv, pc e qualsiasi altro dispositivo compatibile con le applicazioni Sky Go e Now Tv.

Il Napoli punta al primo posto nel girone

Il Napoli di Spalletti comanda il girone A con 12 punti, avendo vinto quattro partite su quattro. Oggi ha l’occasione di conquistare i tre punti che darebbero la certezza di chiudere al primo posto. Per una logica di par condicio ai tifosi scozzesi non è stato possibile seguire la loro squadra in trasferta, così come fu vietato ai sostenitori partenopei: il motivo non fu di ordine pubblico, bensì a causa della morte della Regina Elisabetta II. La Uefa all’andata aveva infatti comunicato che “I tifosi in trasferta non saranno autorizzati alle partite e, per correttezza sportiva, i tifosi dei Rangers non saranno autorizzati al ritorno in casa del Napoli. La UEFA esorta i tifosi a non viaggiare e a rispettare questa situazione straordinaria”.