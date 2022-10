Simeone, l’urlo “The Champions” con i tifosi è da brividi: la foto diventa virale

Si è parlato spesso dell’urlo The Champions pronunciato a volume altissimo dai tifosi del Napoli allo stadio Maradona che, prima della partita dello scorso settembre contro il Liverpool, ha raggiunto addirittura i 113 decibel, più forte di un martello pneumatico. Un grido che trasmette timore agli avversari ma soprattutto una carica incredibile ai giocatori partenopei. Una dimostrazione è l’urlo di Giovanni Simeone, il Cholito, che ha accompagnato quello dei suoi sostenitori ieri prima del calcio di inizio contro i Rangers di Glasgow: l’immagine, emblematica, sta facendo il giro dei social.

L’urlo “The Champions” di Simeone è da brividi. Prestazione stratosferica

Giovanni Simeone da lì a novanta minuti sarebbe stato protagonista di una prestazione stratosferica, abbellita da una doppietta che ha steso gli avversari prima del terzo sigillo di Leo Østigård. Quell’urlo, quella corrispondenza tra tifosi sugli spalti e calciatori in campo, è certamente un elemento di fondamentale importanza per affrontare le gare. È così che i tifosi diventano davvero l’uomo in più.

LEGGI ANCHE – DOVE VEDERE LA PARTITA LIVERPOOL NAPOLI

Grazie alla vittoria con i Rangers il Napoli ha raggiunto quota 15 punti in classifica nel girone A di Champions League. La qualificazione agli ottavi è certa, ma non il primato: nella trasferta contro il Liverpool lo potrà conservare vincendo, pareggiando e perfino perdendo, ma non con un risultato peggiore del 3 a 0.