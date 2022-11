Ora si conoscono quali sono le possibili avversarie del Napoli in Champions League.

Le possibili avversarie del Napoli in Champions League

Ieri sera si è conclusa la fase a gironi della competizione: il campo ha sancito che le seconde classificate nei gruppi sono Borussia Dortmund, Brugge, Eintracht Francoforte, Lipsia e PSG. A queste si aggiungono Inter e Milan che, però, in quanto italiane non possono affrontare il Napoli agli ottavi, oltre al Liverpool che è la seconda classifica del girone A vinto dai partenopei.

Le date della fase ad eliminazione di Champions League

La fase ad eliminazione diretta comincerà direttamente a febbraio 2023. Di seguito le date

Ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

Sorteggio Ottavi di Champions League: data, ora e dove seguirlo

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23 si svolgerà il 7 novembre alle 12:00 CET presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Gli azzurri come detto non potranno incontrare il Liverpool, poiché già affrontato nel girone, né una squadra appartenente alla propria federazione. Per questo motivo il Napoli non potrà incontrare l’Inter ed il Milan, che ieri sera ha vinto per 4 a zero contro il Salisburgo conquistando il pass per la fase ad eliminazione diretta.