Dove vedere la partita Atalanta-Napoli. Scontro al vertice in Serie A tra la prima e la seconda in classifica: l’Atalanta accoglie il Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita si gioca alle ore 18.00, entrambe le squadre per questa giornata saranno orfane di un loro protagonista in campo: assente Kvaratskhelia per i partenopei, Muriel per i bergamaschi.

Atalanta-Napoli: dove vederla in diretta TV e streaming

La partita Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e su Sky in Zona Dazn sul canale 214, in streaming su Dazn. Si può vedere in TV anche attraverso altri dispositivi come PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Timvision Box, essendo però sempre in possesso di un abbonamento a Dazn.

Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

Spalletti, come accennato, non potrà schierare Khvicha Kvaratskhelia assente a causa di una forte lombalgia. Il Napoli verrà schierato con un 4-3-3 i cui interpreti potrebbero essere i seguenti: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Luciano Spalletti.

L’Atalanta sarà schierata invece con un modulo più prudente con tre difensori in copertura grazie ad un 3-4-2-1. La probabile formazione: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman; Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini.