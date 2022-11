Napoli-Eintracht Francoforte: quando si gioca e i possibili prezzi dei biglietti

L’Eintracht Francoforte sarà l’avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. I tedeschi l’anno scorso sono stati i vincitori dell’Europa League, sono perciò una squadra abituata ai palcoscenici importanti in Europa. Nella loro storia hanno anche vinto un titolo tedesco e cinque Coppe di Germania.

Quando si gioca Napoli-Eintracht Francoforte

La partita di andata si giocherà il 14/15 o 20/21 febbraio 2023 allo stadio Deutsche Bank Park di Francoforte, il ritorno il 7/8 o 14/15 marzo allo stadio Maradona di Napoli. Il calendario preciso verrà stilato a breve e reso noto quando il cartellone sarà definitivo.

I biglietti di Napoli-Eintracht Francoforte

I biglietti potranno essere acquistati circa un mese prima del fischio di inizio delle partite; per quanto riguarda la gara in casa a Fuorigrotta, dunque, bisognerà attendere fino a febbraio. Le informazioni verranno diffuse dalla SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

Per quanto riguarda i prezzi, anche qui non ci sono certezze. Guardando alle gare del girone di Champions League possiamo notare che i costi oscillavano tra un minimo di 25 euro per le curve inferiori ai 100 euro della Tribuna Posillipo. Gli abbonanti avranno diritto prelazione e probabilmente uno sconto intorno al 20%.