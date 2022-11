Dove vedere Napoli-Udinese su Sky o Dazn: canale TV, diretta streaming, orario

Dove vedere Napoli-Udinese in tv e streaming. Sabato 12 novembre 2012 le due squadre si affronteranno per la quindicesima giornata di Serie A, che sarà anche l’ultima prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Il Napoli giocherà in casa allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Dove vedere Napoli-Udinese in tv

La partita Napoli-Udinese non sarà visibile in co-esclusiva su Dazn e Sky Sport. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Udinese sul canale 214 di Sky Sport.

Dove vedere Napoli-Udinese in streaming

La partita potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn. Napoli-Udinese potrà essere vista anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.