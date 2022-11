Il Napoli non perde tempo, Anguissa ha firmato il rinnovo: 2,5 milioni a stagione più bonus

Frank Zambo Anguissa ha rinnovato con il Napoli fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte della SSC Napoli fino al 30 giugno 2027. Lo ha comunicato la società che ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale.

Anguissa ha firmato il rinnovo con il Napoli

Il centrocampista, nazionale camerunense convocato per il prossimo Mondiale in Qatar, è stato blindato dal Napoli che gli darà uno stipendio di 2,5 milioni di euro s stagione più bonus. Un aumento di 300mila euro a stagione. Il giocatore è arrivato in squadra nella scorsa stagione ed il suo impatto è stato subito positivo, divenuto straordinario nel corso della stagione attuale. Una costanza di rendimento che ha convinto il Napoli a rinnovare il contratto, anche in vista del Mondiale, dove si potrebbe in mostra e attirare l’interesse di squadre blasonate.

Il rendimento straordinario di Anguissa: pilastro del centrocampo

Frank Zambo Anguissa fu preso in prestito dal Fulham per 400mila euro, e riscattato in estate a titolo definitivo per 15 milioni di euro. È un punto fermo sia del Camerun sia del Napoli. Quest’anno con i partenopei ha anche siglato tre gol: la doppietta in Serie A contro il Torino e la rete in Champions League al Liverpool. Ha anche servito cinque assist che hanno portato alla rete i suoi compagni. Il rendimento in zona gol è tuttavia quasi una ciliegina sulla torta: il suo rendimento è infatti una questione di sostanza e solidità, caratteristiche che stanno rendendo il Napoli una formidabile macchina di vittorie.