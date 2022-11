D1eg0 eterno: così il Napoli ricorda Maradona a due anni dalla morte

Diego eterno. Il Napoli ricorda Diego Armando Maradona a due anni dalla morte, un evento tragico che ha sconvolto non solo i popoli napoletano e argentino, ma tutto il mondo dello sport. Una mancanza che è pesante ed evidente perché Maradona non era solo un calciatore, era il dio del calcio e le sue dichiarazioni erano sempre emblematiche e illuminanti. Chissà, infatti, cosa avrebbe detto Diego del mondiale in Qatar, in che modo la sua anima rivoluzionaria avrebbe contribuito al dibattito intorno all’opportunità di far svolgere lì il Campionato del Mondo.

Il Napoli ricorda Maradona a due anni dalla morte

Tornando al post che il Napoli ha dedicato alla memoria di D10s, la decisione della società è stata quella di voler suggerire una visione come dal Paradiso: c’è Maradona di spalle con il pallone sulla testa, mentre offre una sorta di protezione sullo stadio che adesso porta il suo nome. Chissà che non sia un riferimento alla situazione attuale, dove le prestazioni della squadra – senza nulla togliere ai meriti di giocatore e allenatore – sembrano proprio accompagnato da una mano invisibile. La mano de Dios?