Napoli, nasce il Museo Maradona nell’ex Cinema Astoria. Ci lavoreranno gli “scugnizzi”

Il Museo Maradona a Napoli si farà nelle sale dell’ex cinema Astoria, a via Tarsia. Il quotidiano Il Mattino svela che a seguire il progetto sarà Patrizia Boldoni, ex moglie di Corrado Ferlaino ed attualmente consigliera di Vincenzo De Luca per quanto attinente a materie di interesse culturale. Si tratta probabilmente del profilo più idoneo visto che Boldoni ha conosciuto Maradona, ed anche abbastanza bene.

Il Museo Maradona nell’ex Cinema Astoria a Montesanto

La Regione Campania avrebbe già disposto dei sopralluoghi nell’ex cinema Astoria, locale di sua proprietà che ha anche la caratteristica di essere piuttosto vicino a quella che popolarmente è chiamata adesso Piazza Maradona, ossia il “santuario” di Diego ai Quartieri Spagnoli. L’idea è anche quella di impiegare nel Museo Maradona i ragazzi dei quartieri, facendo in modo che diventi anch’esso meta di pellegrinaggio in un percorso ideale di circa un chilometro che parta proprio dal murale di via Emanuele Del Deo e si snodi fino a Montesanto (dove si trova l’Astoria).

Ci lavoreranno gli “scugnizzi” del centro storico

Tra le personalità disposte a collaborare per realizzare il progetto ci sarebbe già Ciro Ferrara, ma anche Aurelio De Laurentiis – a quanto pare – sarebbe interessato. È impensabile infatti che nel Museo Maradona vi possa non essere coinvolto il Calcio Napoli, ma d’altra lo stesso Vincenzo De Luca ha direttamente chiamato in causa il presidente del Napoli circa due settimane or sono: “Comunque il museo Maradona, soprattutto dopo la vittoria dell’Argentina, credo sia una bella idea sinceramente, una bella testimonianza di valori sportivi. Considero questa idea di De Laurentiis molto positivamente e aspetto di capire il resto”.