Nuje che sunnammo nu scudetto ancora, l’inno di D’Alessio per il Napoli capolista

Gigi d’Alessio canta per la vittoria del Napoli. All’indomani del successo degli azzurri contro la Roma, il noto cantante napoletano, posta un video sui social per festeggiare i tre punti e un primato che ha il sapore di uno Scudetto che appare sempre più vicino.

Gigi d’Alessio e il video virale

In poco tempo sono tantissime le interazioni dei sostenitori azzurri che lo ribaltano sulle bacheche personali. Le immagini diventano virali e la canzone si candida a diventare molto presto l’inno delle felicità dei tifosi.

Fuochi d’artificio a Napoli: il video della festa

In 20 gare di campionato vola a +13 sull’Inter che è secondo in classifica. Fuori allo stadio Maradona è esplosa la festa con fuochi d’artificio e con i tifosi in estasi. Il video è del TgR.

“La capolista se ne va“, hanno cantato i tifosi mentre i calciatori azzurri hanno festeggiato andando a saltare sotto le due curve. E’ festa grande per il Napoli di Luciano Spalletti e per Aurelio De Laurentiis in tribuna, seduto vicino al governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il presidente ha poi festeggiato via twitter postando la foto del tabellone luminoso con il punteggio di Napoli-Roma 2-1.

“Abbiamo giocato bene dal primo minuto, dopo il gol di Osimhen si è sentita l’ingiustizia dello svantaggio” ha detto José Mourinho al termine del match combattuto del Maradona.

“Siamo sicuramente la squadra che ha fatto soffrire di più il Napoli, gli abbiamo messo paura” – prosegue – “Il calcio a volte è ingiusto: a volte abbiamo vinto senza meritare, stasera è andata al contrario. Mi spiace per il risultato: non possiamo essere sorridenti ma abbiamo l’anima piena“.