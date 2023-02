Aurelio De Laurentiis comincia a togliersi qualche soddisfazione, soprattutto in merito alla modalità di gestione economica del Napoli. Nel momento in cui Juventus e Manchester City, due delle grandissime potenze mondiali del calcio, sono alle prese con guai giudiziari che potrebbero avere delle ripercussioni gravissime sul futuro dei club, c’è un Napoli primo in classifica in Serie A con 13 punti di vantaggio a metà campionato, mentre in Champions ha già dato spettacolo nel girone ed attende ora il doppio confronto con l’Eintracht Francoforte.

De Laurentiis racconta il suo Napoli alla Bild: “Bassi costi e investire nei giovani”

Il presidente del Napoli è stato intervistato dal quotidiano tedesco Bild, dove ha parlato del momento di attuale splendore della squadra, oltre che della doppia sfida di febbraio contro la formazione che l’anno scorso ha vinto l’Europa League. Facendo un paragone con il cinema, De Laurentiis ha affermato che il Napoli sta girando “Un’epopea colossale che potrebbe concludersi con il primo scudetto italiano dai tempi di Maradona”, dopo ben 33 anni di attesa. Un successo che muove i propri presupposti dall’estate ma soprattutto da una filosofia societaria fatta di bilanci sani e sostenibilità: “In tutta Europa la maggior parte dei club che dipendono da denaro esterno hanno speso cifre assurde e ottenuto risultati inferiori alle aspettative. Abbiamo avuto il coraggio e la lungimiranza di ringiovanire la nostra squadra e rafforzarla con talenti di altissimo livello. E il nostro allenatore Luciano Spalletti sa perfettamente come valorizzare questi giovani. La nostra strategia è mantenere bassi i costi e investire nei giovani giocatori“.

“Non ho bisogno di vendere nessuno”

Gioielli che non è intenzionato a vendere, in primis Osimhen e Kvaratskhelia. L’attaccante in particolare sarebbe nel mirino del Bayern Monaco: “I nostri giocatori sono molto richiesti, è vero, ma non dobbiamo venderne nessuno. Se voglio produrre un bel film voglio avere i migliori interpreti, così anche nel calcio. Non credo che giocatori come Kvaratskhelia o Osimhen partiranno in estate”. Incalzato sull’interesse dei bavaresi per Osimhen: “Non è in vendita”.