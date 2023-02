Presentazione della nuova Ferrari di Formula 1: meccanico espone il cartello “Forza Napoli”

Ogni occasione è buona per ribadire Forza Napoli, perfino la presentazione della nuova monoposto Ferrari che parteciperà al campionato 2023 di Formula 1. Ieri mattina è stata presentata in diretta su Facebook la nuova vettura a bordo della quale Charler Leclerc e Carlos Sainz cercheranno di riconquistare un mondiale piloti che manca dal 2007 (Raikkonen) e quello costruttori che invece a Maranello non si vede dal 2008. Durante l’evento un meccanico ha esposto un cartello sul quale ha scritto Forza Napoli, sorridendo.

Meccanico mostra il cartello “Forza Napoli” durante la presentazione della nuova Ferrari di Formula 1

Presentata la nuova Ferrari SF-23: l’obiettivo è tornare a vincere

La nuova vettura Ferrari è denominata SF-23. In questa stagione a guidare la scuderia di Maranello sarà il nuovo team principal Frederic Vasseur, sul quale pesa la responsabilità di riportare la Ferrari a livelli competitivi dopo le fortissime delusioni degli scorsi anni, ma soprattutto gli inspiegabili errori di strategia che sono diventati una costante per il Cavallino sin dai tempi di Fernando Alonso. Non a caso Vasseur ha affermato che “L’obiettivo di tutti è tornare alla vittoria: Leclerc e Sainz partono alla pari, conta solo che trionfi la Ferrari”.

Anche i piloti sembrano entusiasti dell’auto, anche se hanno completato soltanto due giri sul circuito di Fiorano e senza, ovviamente, la possibilità di parametrare i tempi a quelli della concorrenza. Leclerc ha dichiarato: “È speciale presentare la Ferrari davanti ai nostri tifosi, abbiamo fatto un grande lavoro e ora vogliamo vincere”, mentre per Sainz “Solo la Ferrari regala questa emozione: la macchina è esteticamente bellissima e cercheremo di lavorare per ottenerne il meglio”.