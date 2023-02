Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: possibile turnover di Spalletti

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli. Oggi 17 febbraio alle ore 20:45 il Napoli sarà ospite al Mapei Stadium per la 23^ giornata. Sfida importante che anticipa la gara d’andata degli ottavi di Champions League contro il Francoforte. La concentrazione deve essere massima per non cadere nella trappola degli uomini di Dionisi, soltanto a +7 sulla zona retrocessione.

Forti del vantaggio sull’Inter seconda di ben 15 lunghezze, gli azzurri potranno anche giocare leggeri, ma leggerezza non vuol dire superficialità, direbbe Italo Calvino. Il traguardo è lì, alla portata, ma passa per queste partite. Nonostante qualcuno ormai indichi la data esatta della conquista dello Scudetto, il cammino è ancora lungo.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide contro il Sassuolo in campionato (7V, 6N), sconfitta per 0-2 in casa dei partenopei l’1 novembre 2020. Il Sassuolo, tuttavia, è imbattuto da 4 partite (2 vittorie e 2 pareggi) e tutti si aspettano un passo falso dei partenopei sperando in un campionato più combattuto.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Dionisi potrebbe avere un problema: l’infortunio di Berardi. Pronti Bajrami o in alternativa Pinamonti. L’attaccante arrivato dall’Inter, ad ogni modo, contende anche la titolarità al francese per agire da punta centrale. Obiang o Maxime Lopez in mediana, confermati sia Matheus Henrique (in gol nell’ultima giornata) che Zortea.

Spalletti potrebbe schierare di nuovo gli stessi 11 che utilizza ormai da qualche partita, ma visto l’impegno della prossima settimana contro l’Eintracht Francoforte di Champions, non ci meraviglieremmo di un’eventuale piccolo turnover. Olivera, Elmas e Politano potrebbero sostituire Mario Rui, Zielinski e Lozano. Ma anche Ndombele e Simeone possono trovare trovare spazio. Sembra una situazione in cui si può rischiare qualche cambio, ma con criterio.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurientè. All. Dionisi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.