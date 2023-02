Pugni tra tifosi del Napoli nel settore ospiti a Francoforte: il presunto motivo della rissa

Una rissa è scoppiata all’improvviso, ieri sera, nel settore ospiti del Deutsche Bank Park, lo stadio dell’Eintracht Francoforte. Una scazzottata tra tifosi del Napoli testimoniata da alcuni video caricati su Twitter e sedata in poco tempo dagli steward. Non si sarebbe trattato di un agguato da parte dei tifosi tedeschi, come era avvenuto in precedenza all’esterno di un bar, dove 20 ultras del Francoforte hanno aggredito alcuni partenopei. Lunedì, invece, erano stati arrestati 9 tifosi dell’Eintracht armati di guanti di sabbia di quarzo e dotati di mascherine e passamontagna.

Napoli fans fighting eachother away at Frankfurt tonight pic.twitter.com/6hKAuYK88O — (@thecasualultra) February 21, 2023

Rissa tra tifosi del Napoli a Francoforte: il presunto motivo

Il motivo dello scontro tra tifosi azzurri sarebbe scaturito da una discussione dovuta all’ingresso senza biglietto da parte di alcuni sostenitori del Napoli. Questa versione circola nei commenti sul web, ma non è confermata da fonti ufficiali e potrebbe essere nata in seguito ad una battuta che fa leva su stereotipi. Se questa spiegazione potrebbe essere uno scherzo travisato e assunto per veritiero da alcuni, i pugni erano tuttavia reali ed hanno macchiato una serata fantastica in cui i ragazzi in campo hanno mostrato ancora una volta il proprio gioco fatto di spettacolo e solidità, un calcio dai caratteri europei e per nulla (purtroppo) italiani.