La stampa tedesca si inchina al Napoli: “Impressionante. E’ la squadra più forte d’Europa”

Dopo la brillante vittoria del Napoli contro il Francoforte, anche la stampa tedesca si è inchinata alla squadra che sta dominando l’Italia e l’Europa, regalando spettacolo e vittorie ai tifosi azzurri.

Il Napoli batte il Francoforte, la stampa tedesca incantata

“Il Napoli si è presentato a Francoforte come una squadra senza punti deboli, giocando ad un livello che in Germania può essere visto solo con il Bayern Monaco, quando è al meglio, se non ha ammaccature nella forma come quest’anno. Non sorprende che la capolista abbia 15 punti di vantaggio sui rivali più vicini in serie A. La squadra del capoluogo campano ha impressionato anche a livello internazionale per tattica e tecnica” – si legge sul quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Il Süddeutsche Zeitung, tra i più importanti giornali tedeschi, parlando della sconfitta sottolinea: “C’era da aspettarsi una certa differenza di classe perché i napoletani hanno padroneggiato tutte le complessità del gioco. Possono mantenere la palla nei propri ranghi, aumentare bruscamente il ritmo e c’è sempre una maggioranza creata da qualche parte che forma un triangolo. In breve: non ci sono avversari più difficili in Europa”.

Il Napoli, con brillanti performance, continua ad incantare non solo la tifoseria azzurra ma le stesse squadre rivali, dando prova della sua maestria al mondo intero. La stampa tedesca, nonostante l’amarezza della sconfitta, non ha potuto fare a meno di riconoscere la superiorità della squadra avversaria, tessendone complimenti ed elogi. E’ un Napoli che sorprende e fa sognare, portando la nostra città sul podio delle eccellenze calcistiche.