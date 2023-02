Napoli sfida la scaramanzia, stampate già le maglie celebrative col terzo scudetto

Maglie scudetto Napoli. C’è scritto ‘Napoli campione d’Italia 2022-2023’ sulle maglie di Luca Febbraio. Il piccolo imprenditore tessile nel suo laboratorio a Napoli sta stampando t-shirt celebrative dove c’è anche il terzo scudetto.

Maglie scudetto Napoli: sono già pronte

“Credo – dice all’ANSA – di essere tra i primi a partire con le magliette ma so che sono a decine ora i piccoli laboratori che si stanno attrezzando per le giornate di festa“.

Nella serigrafia nella zona dei Ponti Rossi ci sono tre operai e la famiglia di Luca che partecipa alla produzione delle magliette. In città è tutto pronto per la festa: negozi e bancarelle espongono già da giorni bandiere e gadget con il terzo scudetto. ”Oltre ad essere una bella e sospirata vittoria – spiega Luca – sarà una boccata di ossigeno per la citta’ e per molti napoletani che in un modo o nell’altro trarranno vantaggio da questo evento“.

Tatuaggio e Fiat 500 azzurra

La città partenopea già si sta preparando alla vittoria del terzo scudetto del Napoli. Una Fiat 500 d’epoca è pronta con la bandiera azzurra ed è parcheggiata a Palazzo San Giacomo, la sede del Comune.

“Ho preparato l’auto a novembre, certo che il Napoli vincerà lo scudetto“, spiega Antonio, il proprietario al giornalista di Repubblica.it Paolo Popoli. Prima di lui un tifoso azzurro si è fatto tatuare sul braccio il terzo Scudetto del Napoli ed il video è stato postato su Tik Tok, facendo il giro del web. Il Napoli sta dominando l’attuale campionato di Serie A, facendo vivere ai suoi tifosi una stagione da sogno. Il distacco in classifica abbastanza ampio e la soglia per cucirsi la coccarda tricolore sul petto è di 33/36 punti al massimo. Questi tifosi infatti si sono portati avanti col tempo dando il via ai festeggiamenti per il terzo tricolore a più di trent’anni dall’ultimo vinto con il Napoli di Diego Armando Maradona.