Napoli inarrestabile, già si fanno i calcoli per la festa: quando e dove potrebbe vincere lo scudetto

Calcolo scudetto Napoli. Gli azzurri dopo la sconfitta dell’Inter sono sempre più vicini allo scudetto. Sono 18 i punti di vantaggio rispetto ai nerazzurri caduti sul campo del Bologna.

Calcolo scudetto Napoli: quando potrebbe vincerlo

In città già si cominciano già a fare i calcoli per capire quando ci sarà la certezza aritmetica e quindi quando sarà possibile festeggiare il Tricolore. Il Napoli ha cinque partite di vantaggio rispetto all’Inter e la gara decisiva potrebbe essere quella del 3 maggio contro l’Udinese in trasferta, valida per la 33esima giornata di campionato.

Le partite sono cinque e non sei perchè c’è da giocare ancora la sfida di ritorno tra le due squadre e quest’anno nel caso in cui si arrivi a pari punti si giocherà uno spareggio. Si tratta solo di calcoli matematici e maggiore certezza si avrà nelle prossime settimane e quindi la vittoria potrebbe arrivare anche prima di maggio, come aveva previsto un docente di statistica dell’Università Federico II di Napoli.

Lo studio del prof di statistica

Il Napoli potrebbe diventare campione d’Italia il 30 aprile, alla 32esima giornata contro la Salernitana. È lo studio del professore Giancarlo Ragozini, ordinario di statistica sociale della Federico II, dipartimento di Scienze politiche, insieme ai suoi collaboratori, Lucio Palazzo, Roberto Rondinelli e Pietro Sabbatino.

“Immaginiamo che le squadre si comportino come in questo momento e quindi che il Napoli continui a macinare punti e l’Inter arranchi e resti alla distanza di 15 lunghezze. La matematica certezza dello scudetto arriverebbe alla trentaduesima giornata con il derby con la Salernitana al Maradona, il 30 aprile“, dice.