Torre del Greco: il primato del Napoli in Serie A diventa un problema di matematica

La classifica di Serie A con il Calcio Napoli di gran lunga capolista diventa un problema di aritmetica. Lunedì scorso la maestra Lella, docente dei bambini che frequentano la seconda elementare presso l’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco, ha assegnato ai suoi piccoli alunni un quesito ispirato proprio al vantaggio partenopeo sull’Inter.

Il primato del Napoli in Serie A diventa un problema di matematica a scuola

“La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?”. Così recita il problema di matematica che i piccoli studenti torresi hanno dovuto risolvere.

Il quesito è stato pubblicato su Facebook dalla mamma di uno dei bambini, che deve essere rimasta piacevolmente sorpresa quando ha aperto il quaderno del proprio figlio per leggere cosa avesse fatto a scuola. “Problema di seconda primaria della maestra Lella – ha scritto la donna – Quando il lunedì è fantastico. La capolista se ne va”.

La febbre azzurra scoppia in tutto il Sud

Il cammino straordinario del Napoli ha dato inizio ad una vera e propria febbre azzurra a Napoli e dintorni, ma non solo. È tutto il Sud che attende con ansia l’affermazione dei partenopei, che riuscirebbero così a strappare per la terza volta nella propria storia uno scudetto che è stato quasi sempre prerogativa delle squadre del Nord. Perfino tifoserie (o una loro parte) contrapposte a quella napoletana stanno mettendo da parte la rivalità per celebrare quello che sarebbe un vero atto di rivoluzione. Una squadra del Sud che domina così la Serie A non si era mai vista. L’auspicio è che possa accadere ancora, non solo a Napoli ma anche in altre piazze meridionali che devono avere la possibilità e il diritto di sognare.