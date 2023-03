Ghoulam risponde allo sfottò di uno juventino: “È dura vincere solo sul campo, Napoli è amore”

Ghoulam risponde a tifoso juventino. Un sostenitore juventino ha invitato i tifosi del Napoli a festeggiare lo scudetto ma stando attenti a non farsi “saltare le dita o vi sparate tra di voi per sbaglio“.

Ghoulam risponde a tifoso juventino

Al post su Twitter ha risposto anche l’ex azzurro Faouzi Ghoulam che attualmente gioca in Ligue 1 nell’Angers. Il 32enne terzino algerino a Napoli ha giocato per 8 anni, creando un forte legame con i tifosi: “Non sono affari tuoi come vogliamo festeggiare“, ha risposto Ghoulam al tifoso. “Lascia perdere Napoli e guarda la tua squadra e in bocca al lupo per l’anno prossimo“, ha continuato ancora, “È dura vincere soltanto sul campo“.

Il sostenitore bianconero allora ha replicato prendendo in giro Ghoulam: “Non ti riprendi più. Il Napoli vince lo scudetto proprio quando te ne vai. Forse è anche merito di Mario Rui che ora fa i cross come si deve“. L’ex azzurro allora ha concluso dicendo: “Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come Napoli, va al di la del calcio. Lo auguro a tutti voi di amare e essere amato quanto Napoli a me e io a Napoli. Quando la gente capirà che il Napoli è solo amore“.

Tanti i messaggi sulla bacheca dell’algerino: “Faouzi difende ancora la città“, oppure l’invito a tornare a Napoli tra qualche settimana per festeggiare il Tricolore.