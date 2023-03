Napoli sempre più azzurra: dipinte anche le panchine e i paletti con il terzo scudetto

Napoli panchine e paletti azzurri. La città si sta pian piano colorando di azzurro. Anche se molti invitano alla calma perché manca ancora la certezza matematica, i napoletani già si stanno preparando alla festa per il terzo scudetto.

Napoli panchine e paletti azzurri

La pagina facebook “Collettivo Partenopeo” ha condiviso una foto che sta facendo il giro dei social di una panchina e dei paletti parapedonali colorati d’azzurro e con il terzo scudetto disegnato sopra. Migliaia i like e i commenti alla foto: “Io ci credo, ma aspettiamo il 30 aprile per i festeggiamenti“, scrive un utente. E ancora: “Fate bene coloriamo tutta la città di Napoli anke i bidoni della spazzatura forza napoli“.

Ma tanti sono i commenti che consigliano di aspettare: “Il campionato finisce a giugno“, scrive un altro utente. Ma i napoletani già da un po’ stanno sfidando la famosa scaramanzia partenopea. Primo tra tutti è stato il tifoso che si è tatuato il terzo scudetto sul braccio, poi il nonnino Antonio che ha già preparato la sua Fiat 500 d’epoca con bandiere e sciarpe per sfilare tra le strade della città. E ancora l’imprenditore napoletano che ha stampato le maglie celebrative per il Tricolore.

Il Napoli sta dominando l’attuale campionato di Serie A, facendo vivere ai suoi tifosi una stagione da sogno. Il distacco in classifica abbastanza ampio e la soglia per cucirsi la coccarda tricolore sul petto è di 33/36 punti al massimo. Questi tifosi infatti si sono portati avanti col tempo dando il via ai festeggiamenti per il terzo tricolore a più di trent’anni dall’ultimo vinto con il Napoli di Diego Armando Maradona.