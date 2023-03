Dove vedere Napoli-Lazio in TV e streaming. L’obiettivo è lì, ad un passo, e passa per partite come questa. Contro la Lazio inizia un marzo infuocato, tra campionato e fase finale della Champions League. L’enorme vantaggio sul secondo posto permetterebbe agli azzurri di concentrare la maggior parte delle energie sulla Champions, ma la squadra è talmente affamata che il campionato, nonostante il dominio assoluto, non verrà snobbato.

Il Calcio Napoli vuole chiudere la pratica Scudetto; Lazio che invece non intende perdere il quarto posto acciuffato grazie alla vittoria contro la Sampdoria nella scorsa giornata. Obiettivi diversi, ma stessa fame di vittoria. L’andata finì 2-1 per il Napoli, che superò il momento peggiore della stagione fino a questo momento: il doppio pareggio contro Fiorentina e Lecce. Eravamo a cavallo tra agosto e settembre, una vita fa.

Dove e come vedere Napoli-Lazio in TV e streaming

La partita tra Napoli e Lazio andrà in scena oggi 3 marzo alle ore 20:45. La diretta verrà trasmessa in TV in esclusiva su Dazn. Per non perderei la partita bisognerà utilizzare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o anche TIMVISION Box.

I possessori di un abbonamento sia a Sky che a Dazn avranno la possibilità di attivare Zona Dazn e guardare Napoli-Lazio sul canale 214 di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn.

Napoli-Lazio: probabili formazioni

Vediamo adesso le probabili formazioni di Napoli-Lazio. Spalletti senza Mario Rui (squalifica di due giornate per l’espulsione rimediata contro l’Empoli) e Raspadori (infortunio). Ballottaggi Zielinski/Elmas e Lozano/Politano, ma i primi sono favoriti. Lazio con Patric in difesa per sostituire lo squalificato Casale, in coppia con Romagnoli. Lazzari favorito su Hysaj e Zaccagni favorito su Pedro. Per il resto, Maurizio Sarri schiererà ovviamente la formazione tipo.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Patric, Lazzari; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.