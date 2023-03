Osimhen è il miglior atleta straniero d’Italia: “Napoli ti fa innamorare di questo sport”

Ancora un riconoscimento per Victor Osimhen: il calciatore azzurro, oggi a Roma, ha ricevuto il premio come miglior atleta straniero in Italia dalla Stampa Estera. A renderlo noto è l’SSC Napoli su Twitter.

Un altro grande traguardo per il calciatore nigeriano che soltanto lo scorso gennaio si è aggiudicato il premio Globe Soccer come miglior giocatore emergente dell’anno. Intanto, a Napoli è scoppiata una vera e propria Osimhen-mania tra torte, uova di Pasqua, caffè e dolci dedicati all’attaccante azzurro che continua a far sognare i tifosi rendendo il sogno dello Scudetto sempre più vicino.

Come rende noto l’Ansa, nel corso della cerimonia di premiazione è proprio alla città partenopea che Osimhen ha rivolto il suo pensiero: “Da calciatore, quando arrivi a Napoli ti innamori ancora di più di questo sport. Voglio restituire alla città e ai tifosi l’amore che mi hanno dato quando sono arrivato nel 2020″.

“Gioco in uno dei cinque migliori campionati d’Europa ed è un onore per me. La Premier League è considerata da molti la migliore, ma ora sono in Italia, un Paese dove si gioca un calcio diverso, molto fisico. In questo l’Italia è il massimo per me”.

Su Spalletti ha detto: “Il suo arrivo è stato importante per il mio sviluppo, per migliorarmi. Ricordo che mi parò subito e mi disse che sarei stato molto importante per questa squadra. Io devo dirgli un grande grazie, se sto giocando da top player è anche per merito suo, per i miglioramenti che ho avuto grazie a lui. Spero di continuare così”.