Festa scudetto, De Laurentiis: “Ci saranno 3 milioni di napoletani. Sono già impazziti”

Il Napoli continua a far sognare i tifosi e fremono già i preparativi per un’eventuale festa scudetto che riunirebbe migliaia di napoletani: ne è convinto Aurelio De Laurentiis che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa del premio sportivo della Stampa Estera assegnato a Victor Osimhen.

“A Napoli in 3 milioni per la festa scudetto”: le parole di De Laurentiis

“Sono passati 33 anni dall’ultimo scudetto. Pensate a quanti napoletani sono nati e non hanno vissuto i primi due titoli, tantissimi. Dopo essere sprofondati nel fallimento, il coronamento di uno scudetto potrebbe far impazzire la città che sta già impazzendo e si sta già organizzando per la festa. Si stima che siano tra i 2 e i 3 milioni di partecipanti alla festa dello scudetto” – ha detto il presidente del Napoli.

E’ stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ad annunciare grandi festeggiamenti in caso di vittoria: “Per Napoli è un buon momento sia nel calcio sia nel turismo. Sicuramente il calcio rappresenta anche una città che vince ed è un motivo d’orgoglio. È giusto che la città sostenga questa azione sportiva così importante. Stiamo valutando un’ipotetica festa scudetto a Piazza del Plebiscito. Sarebbe uno scudetto della città”.

Si valuta anche l’idea di installare un maxi schermo in piazza del Plebiscito nel giorno dell’ultima partita di campionato. La città è già tappezzata di striscioni e omaggi al club azzurro: ci sono le sagome dei calciatori ai Quartieri Spagnoli, i panchine e paletti dipinti con i colori della squadra, le maglie dei calciatori in bella vista. Intanto in città è scoppiata la Osimhen-mania con torte, uova di Pasqua, caffè, zeppole e dolci dedicate all’attaccante nigeriano che oggi si è aggiudicato il premio come miglior atleta straniero d’Italia.