Napoli, la formazione di Spalletti appesa sulla facciata di un palazzo

Formazione Napoli palazzo. La squadra dei “campioni d’Italia” del Napoli schierata sulla facciata di un palazzo. E’ l’idea dei tifosi azzurri che sono sempre più pronti per la festa del Tricolore.

Formazione Napoli palazzo: le figurine appese sulla facciata

Nonostante la sconfitta di venerdì scorso contro la Lazio i napoletani continuano a sognare il terzo scudetto, ora il Napoli è a +15 sull’Inter che ha vinto in casa contro il Lecce. Il palazzo con i calciatori azzurri si trova all’incrocio tra via Arenaccia e via Casanova. Le figurine dei giocatori del Napoli sono stati appesi sui vari piani e sistemati come la formazione titolare degli uomini di Spalletti.

Meret, poi in difesa a quattro formata dal capitano Di Lorenzo, Rrahmani e Kim, Mario Rui. Il centrocampo con Lobotka, Zielinski e Anguissa e l’attacco, con Politano al fianco del duo stellare Kvaratskhelia-Osimhen. Ogni figura ha il nome del giocatore accompagnato dalla scritta “campioni d’Italia”.

Panchine e paletti azzurri

La città si sta pian piano colorando di azzurro. Anche se molti invitano alla calma perché manca ancora la certezza matematica, i napoletani già si stanno preparando alla festa per il terzo scudetto. La pagina facebook “Collettivo Partenopeo” ha condiviso una foto che sta facendo il giro dei social di una panchina e dei paletti parapedonali colorati d’azzurro e con il terzo scudetto disegnato sopra. I napoletani già da un po’ stanno sfidando la famosa scaramanzia partenopea. Primo tra tutti è stato il tifoso che si è tatuato il terzo scudetto sul braccio, poi il nonnino Antonio che ha già preparato la sua Fiat 500 d’epoca con bandiere e sciarpe per sfilare tra le strade della città. E ancora l’imprenditore napoletano che ha stampato le maglie celebrative per il Tricolore.